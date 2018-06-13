MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan A Haber'e konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan 24 Haziran seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adan'ın konuşmasından satırbaşları;

"CUMHUR İTTİFAKI BİR TESADÜF DEĞİLDİR"

"Cumhur İttifakı, Türkiye ittifakıdır. Cumhur İttifakı'nı doğuran sebepleri unutmamak gerekir. Başta FETÖ'nün darbe girişimine karşı çıkan bir ittifaktır. Büyük milletimiz darbecileri alaşağı etmiştir. Cumhur İttifakı bir tesadüf değildir. Türkiye'nin önünü açacak olan bir ittifaktır. Tabii bunu milletimizin desteğiyle yapacağız."

"Türkiye, terörü ancak milletimizin birliği ve beraberliği sayesinde yenebilir, yok edebilir. Türkiye, terör örgütlerini bölgeden temizleyecektir. Bu konuda devletimizi sonuna kadar destekliyoruz."

"CHP ŞUURUNU KAYBETMİŞTİR"

"CHP, zaten HDP ile parlamentodaki bütün faaliyetlerinde beraber hareket ediyorlar. CHP'nin Afrin'e girerken tepkisini gördük. Şuurunu yitirmiş bir parti haline gelmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye ittifakıdır. Onların amacı hükümeti devirmek için kurulmuş bir ittifaktır. Biz, MHP olarak CHP'nin yanına yaklaşmamız söz konusu bile olamaz. Muhalefet şu an FETÖ-PKK ile işbirliği yapıyor." açıklamalarını yaptı.