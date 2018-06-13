Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan A Haber'e konuştu

Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan A Haber'e konuştu

Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, 24 Haziran seçimleri hakkında A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Adan yaptığı açıklamalarda 'yi eleştirerek, "CHP artık şuurunu kaybetmiş olan bir parti haline gelmiştir. Terör örgütüne destek veren bir parti ile birlikte hareket ediyorlar." dedi.

Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 10:33
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan 24 Haziran seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adan'ın konuşmasından satırbaşları;

"CUMHUR İTTİFAKI BİR TESADÜF DEĞİLDİR"

", ittifakıdır. Cumhur İttifakı'nı doğuran sebepleri unutmamak gerekir. Başta 'nün darbe girişimine karşı çıkan bir ittifaktır. Büyük milletimiz darbecileri alaşağı etmiştir. Cumhur İttifakı bir tesadüf değildir. Türkiye'nin önünü açacak olan bir ittifaktır. Tabii bunu milletimizin desteğiyle yapacağız."

"Türkiye, terörü ancak milletimizin birliği ve beraberliği sayesinde yenebilir, yok edebilir. Türkiye, terör örgütlerini bölgeden temizleyecektir. Bu konuda devletimizi sonuna kadar destekliyoruz."

"CHP ŞUURUNU KAYBETMİŞTİR"

", zaten ile parlamentodaki bütün faaliyetlerinde beraber hareket ediyorlar. CHP'nin Afrin'e girerken tepkisini gördük. Şuurunu yitirmiş bir parti haline gelmiştir. Cumhur İttifakı Türkiye ittifakıdır. Onların amacı hükümeti devirmek için kurulmuş bir ittifaktır. Biz, MHP olarak CHP'nin yanına yaklaşmamız söz konusu bile olamaz. Muhalefet şu an FETÖ-PKK ile işbirliği yapıyor." açıklamalarını yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan A Haber'e konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN