"O ittifak informel olarak devam ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KILIÇDAROĞLU DOKUZUNCU YENİLGİSİNİ ALMAMAK İÇİN..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, dokuzuncu yenilgisini almamak için sahneye 'Gel bakalım Muharrem' diye İnce'yi çağırdı. Dokuzuncu yenilgiyi Kılıçdaroğlu değil, İnce almış olacak. Şu çok net gözüküyor; HDP'li oyların cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'ye, HDP'nin barajı aşması için de bazı CHP oylarının da HDP'ye gitmesi konuşuluyor. CHP, yasal zeminde HDP ile bir ittifak oluşturmadı ama o ittifakı informel olarak devam ediyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Türkiye, 2002'de eğitim yatırımlarında 20 ülke içerisinde sondan ikinciydi, bugün Türkiye ilk ikide. Bütün bunların sonunda meydanların dili 'yaparsa AK Parti yapar' diyor.

"DAĞA GÖNDERİLEN ÇOCUKLARIN KANI HDP'Lİ SİYASETÇİLERİN ELİNDEDİR"

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi'nde Selahattin Demirtaş lehine atılan sloganlar ve bayraklar, açık şekilde gösterdi ki oraya gelen seçmen HDP seçmeniydi. Bu ülkede HDP'li siyasetçiler, milletvekilleri, il başkanları yıllarca örgütün dağ kadrosuna o çocuk yaştakileri kazandırmak için kendi sözde kültür merkezlerinde, parti merkezlerinde her türlü çalışmayı yaptılar. Dağa gönderdikleri çocukların kanı o HDP'li siyasetçilerin elindedir.

"ALMANLAR GÖRÜŞÜYORUZ"

Adil Öksüz'ün Almanya'da saklandığı iddiası hakkında Ünal, Elimizde bu bilgilere dönük resmi diyebileceğimiz bir bilgi yok ama Almanya'nın FETÖ terör örgütü mensuplarına dönük tutumundan duyduğumuz rahatsızlık ortada, bunu en üst düzeyde yetkililere ilettik. Birçok eski FETÖ'cü yargı-emniyet mensubunun Almanya'da olduğuna dair elimizde bilgiler var, bunlarla ilgili de Almanlarla görüşüyoruz.