Oyunlara rağmen Türkiye büyüyor

SABAH seçim kürsüsüne konuşan vatandaşlar, küresel güçlerin ekonomik saldırılarına rağmen Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüme ile dünya ikincisi olmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı:



GÜÇLÜ LİDERLE BÜYÜMEYE DEVAM

KONYA - Naci Tekmen (78): Kimse ekonomi üzerinden kaos yaratmaya uğraşmasın. Türkiye'nin önünü kesmek için uğraşıyorlar ancak güçlü liderimiz öncülüğünde büyümeye devam edeceğiz. Kur üzerinden Türkiye üzerinden hesaplar yapıyorlar. Ancak görüldüğü gibi Türkiye büyümeye devam ediyor.



SALDIRILARA SANDIKTA CEVAP VERECEĞİZ

ŞIRNAK-Mahmut Ökten (36): Dış güçler tarafından yapılan ekonomik saldırılara rağmen büyümede dünya ikincisi olmamız bir tesadüf değil. Yapılan bu saldırılara sandıkta cevap vermemiz lazım. Ülkenin büyümesine devam etmesi için oyumuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanmalıyız.



HAİN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ

BATMAN -Talip Atunsoy (28): Bu durum ekonomimizin ne kadar sağlam temeller üzerine kurulmuş olduğunu gösteriyor. Ülkede ekonomik kriz olduğu çığırtkanlığı yapanlara en güzel cevap bu oldu. Ekonomiye yönelik hain planları suya düştü.



PROVOKASYONLAR BİZİ YIKAMAZ

TRABZON: Ahmet Pankoğlu (48): Ekonomimize son zamanlarda özellikle döviz baskısı kaynaklı yapılan saldırıların hiçbir etkisinin olmadığını büyüme rakamları göstermiştir. Ekonomik saldırılar ve provokasyonlar bizi yıkamaz. Güçlü bir ülke ve güçlü bir liderimiz var.



DOLARLA OYNAYANLARA YANIT OLDU

KAYSERİ: Erhan Günbay: İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm baskı ve saldırılara rağmen Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü. Bu büyüme başta doların tansiyonuyla oynayanlara cevap oldu. Ülkemizin öyle her rüzgârda savrulan değil, güçlü bir ekonomisi var.



BÜYÜYEN TÜRKİYE'Yİ GÖRÜYORUZ

SİİRT- Nurullah Eryeşil (47): Ülkemiz ekonomik saldırılara maruz millet olarak bunun farkındayız. Bu saldırılara rağmen Türkiye ilk çeyrekte büyüdü. Son 16 yılda bu kadar hizmet ve yatırım var. Biz yapılan hizmetleri büyüyen Türkiye'yi görüyoruz.



İYİ YÖNETİLDİĞİMİZİN İŞARETİ

ERZİNCAN - Mustafa Sevilir (49): Ekonomik saldırılara rağmen Türkiye'nin büyümesi Türkiye'nin iyi yönetildiğinin işaretidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 16 yıldır her alanda yapılan çalışmaların ürünüdür. İstikrarlı ve güçlü yönetim ülkenin hep önünü açmıştır. Bu ülkede istikrar bozulmamalı.



Halit TURAN - Recep ÇİRİK - Faruk CANBABA- Davut AĞAH - Ali ALTUNDAŞ - Necdet ÇAKIR -Mehmet DEMİRHAN - Özgür ÖZDEMİR / SABAH

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