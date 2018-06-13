Son dakika: Gaybubet evinden binlerce döviz ve TL çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari mensuplarının gizlendiği Gaybubet Evleri'ne yönelAntalyalya Emniyeti'nce operasyon düzenlendi. Operasyonda, gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün Kütahya Bölge İmamı ve Denizli İl Ablası'nın da bulunduğu, yapılan aramalarda ise yüklü miktarda döviz ve TL'nin de ele geçirildiği öğrenildi.

Antalya'da FETÖ/PDY'nin firari mensuplarının gizlendiği Gaybubet Evleri'ne yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak operasyon düzenlendi.

ARALARINDA O İSİMLER DE VAR

6 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında örgütün Kütahya Bölge İmamı, Kütahya Bayanlar İl Abla Yardımcısı ve Denizli İl Ablası olarak görevlendirilen şahısların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

ON BİNLERCE LİRA

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 adet sahte nüfus cüzdanı, 6 bin 805 Dolar, 2 bin 715 Euro, 27 bin 300 TL ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.