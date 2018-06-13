Son Dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve örgüte eleman kazandırdığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Tevhid dergisinin Bağcılar'da bulunan ofisine düzenlenen operasyonda, C.Y, E.Y, Ö.Y. ve M.Ç. gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılardan C.Y. ve M.Ç'nin dergi çalışanı olduğu, E.Y. ve Ö.Y'nin ise illegal mescitlerde hocalık yaparak örgüte eleman kazandırdığı bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

