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Son Dakika: 'a kaçarken yakalandılar

Son dakika haberi... Hudut Birliği askerleri, aralarında 'nün sözde Bilecik "il imamı"nın da olduğu 4 kişiyi sınırda yakaladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 13.6.2018 12:31
Son Dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

'de "Hudut Kartalları" olarak anılan sınır birliği askerleri, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde Bilecik "il imamı" olduğu iddia edilen zanlının da olduğu 4 kişiyi 'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği'nin pusu timi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yasa dışı geçiş hazırlığında olan 4 kişiyi tespit etti.

Yapılan incelemede Yunanistan'a kaçacak kişilerin FETÖ'nün sözde Bilecik "il imamı" Turgut S ile Ahmet Yasir K, hemşirelikten örgütle bağlantısı tespit edildiği için atılan Öznur S. ve terhisine bir gün kaldığı öğrenilen ve 'de askerlik yaptığı belirtilen Onur B. olduğu tespit edildi.

Haklarında arama kararı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.

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Son Dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalandılar
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