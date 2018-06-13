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Terör örgütlerinin sözcüsü oldu

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018
Terör örgütlerinin sözcüsü oldu
CUMHURIYET gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik karara bağlanan davanın gerekçesi açıklandı. Kararda Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı önderliğinde 2013'ten itibaren vakfın kurucu ilkelerinden saparak adeta terör örgütlerinin sözcülüğünü yaptığı ifade edildi. 15 Temmuz darbe girişimi bildirisinde kullanılan ifadelerin de Cumhuriyet yazarlarının darbeden önce kullandığı ifadelerle örtüştüğü vurgulandı. Firari 'ın genel yayın yönetmeni olmasıyla gazetede dramatik bir değişikliğe gidildiği belirtildi. Ahmet Şık'ın savcı 'ı şehit eden iki teröristle yaptığı konuşmanın haberleştirilerek teröristlerin masum gösterilmek istendiği kaydedildi.
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Terör örgütlerinin sözcüsü oldu
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