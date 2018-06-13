Terör örgütlerinin sözcüsü oldu

CUMHURIYET gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik karara bağlanan davanın gerekçesi açıklandı. Kararda Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay
önderliğinde 2013'ten itibaren vakfın kurucu ilkelerinden saparak adeta terör örgütlerinin sözcülüğünü yaptığı ifade edildi. 15 Temmuz darbe girişimi bildirisinde kullanılan ifadelerin de Cumhuriyet yazarlarının darbeden önce kullandığı ifadelerle örtüştüğü vurgulandı. Firari Can Dündar
'ın genel yayın yönetmeni olmasıyla gazetede dramatik bir değişikliğe gidildiği belirtildi. Ahmet Şık'ın savcı Mehmet Selim Kiraz
'ı şehit eden iki teröristle yaptığı konuşmanın haberleştirilerek teröristlerin masum gösterilmek istendiği kaydedildi.