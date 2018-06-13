Terör örgütü PKK'nın "infaz timi" davası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Sedat Ö. ve taraf avukatları katıldı. Diğer sanıklar Rubar E, Ferdin A. ve Cengiz E. ise duruşmaya gelmedi. Sedat Ö. savunmasında, örgütsel hiçbir toplantıya katılmadığını ve "infaz emrinden" haberinin olmadığını söyledi.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Sedat Ö. beraatine karar verilmesini talep etti. Müşteki Esma Türkben'in avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, tutuksuz sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair somut delilerin bulunması nazara alınarak tutuklanmaları yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 22 Temmuz 2015'te, yüzleri maskeli kişiler evine girdikleri Ethem Türkben'i, 3 çocuğu ve hamile eşinin yanında tabancayla yaralamış, Türkben kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti. Polis yaptığı araştırmada, terör örgütü PKK'nın infaz timinde yer aldıkları ve kırsalda eğitim aldıkları iddia edilen Sedat Ö. (22), Ferdin A. (21) ve Rubar E'nin (20), herhangi bir örgütle bağlantısı olmamasına karşın sakalı ve muhafazakar kişiliği nedeniyle DEAŞ'lı olmakla suçladıkları Türkben'i evine girerek öldürdüğü bilgisine ulaşmıştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 3 zanlı ile olaya karıştığı ileri sürülen Cengiz E. hakkında dava açılmıştı.