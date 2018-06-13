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merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 2 muvazzaf asker daha gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2018 10:18
Zonguldak merkezli kripto FETÖ/PDY operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, dün, Zonguldak, İstanbul, Karaman, Gaziantep, Balıkesir, , , Hatay, Kahramanmaraş, ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

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Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY operasyonu
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