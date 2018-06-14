Malatya'da 15 Temmuz
darbe girişiminde 2. Ordu Komutanlığı nizamiyesi önünde açılan ateş sonucu yaralanan Enes Gün (21) SABAH'A konuştu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
'nin 2. Ordu Komutanı olan Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik 'Apoletlerini sökeceğim' açıklamasına tepki gösteren Gün şunları anlattı:
O gece Erdoğan olmasaydı bizler sokağa inmeseydik, sabah olduğunda ne vatan, ne bayrak kalırdı. Önümde iki seçenek vardı ya vatansızlık ya da ölüm. Ben ikincisini tercih ettim. Ama ne yazık ki gazi oldum. Şehitleri kıskanıyorum.
24 Haziran'da sandığa gitmek, Erdoğan'ı desteklemek vatan görevidir.
Kirli ittifakın tek ortak noktaları 'yıkacağız'da birleşiyorlar. Neyi yıkacaklar 16 yıldır bu ülkeye yapılan hizmetleri yıkacaklar. Neyi sökecek Muharrem İnce bu ülkenin kahraman bir generalinin apoletlerini. Hedefleri sökmek ve yıkmak üzerine kurulu.
Bunlar vatan sevgisini bilmez. Tek bildikleri yıkmak.
15 Temmuz'da vatanı tercih ettiğim gibi sandıkta da tercihim Erdoğan'dır.