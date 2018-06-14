152 sivil toplum kuruluşu deklarasyon yayınladı

"İstikrara devam" diyen 152 STK temsilcisi ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın da yer aldığı Eyüpsultan Platformu, iftarda bir araya geldi.

Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde (EKSM) düzenlenen iftara, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve 152 STK temsilcisi katıldı.

"CUMHUR İTTİFAKINI CANI GÖNÜLDEN DESTEKLEMELİYİZ"

Geleceğe dair kaygılarını dile getirip istikrara devam diyen 152 STK'yı tebrik eden Başkan Remzi Aydın, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"24 Haziran seçimleriyle tüm ihanet ve düşman cepheleri yıkılacak, daha fazla refah ve özgürlük dönemi başlayacaktır. Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı canı gönülden desteklemeliyiz.

"DÜŞMANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Milli ve manevi değerlerimize saldıranların her daim karşısında dimdik duracağız. Malımız ve canımız pahasına bu vatana sahip çıkacağız. Vatan, millet ve din düşmanlarına fırsat vermeyeceğiz.

"MİLLETİMİZLE HEP DERTLEŞTİK, HEP ONA HESAP VERDİK"

Biz milletimizle hep hesaplaştık, hep ona hesap verdik. Kapalı kapılar ardında pazarlık yapmak yerine, herkesin gözü önünde muhasebe yaptık. Milletimize olan saygımızın ve sevgimizin gereği olan bu siyaset tarzımızı, sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde devlet-millet kaynaşmasının gerçekleştiğini vurgulayan Başkan Remzi Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimizin iradesini arkasına alan, samimi, liyakatli ve istikrarlı bir yönetimle nelerin başarılabileceğini, hayallerimizin sınırlarını nerelere kadar genişletebileceğimizi hep birlikte gördük.

"TÜRKİYE İÇİN YİNE YOLA ÇIKIYORUZ"

Milletimizin bize verdiği güç ve yüklediği yönetme sorumluluğunun bilinciyle; 24 Haziran seçimleriyle birlikte ezber bozan bir anlayışla demokrasisini daha da geliştiren, ekonomisini büyüten ve bütün vatandaşlarımızın refahtan daha fazla pay alacağı bir Türkiye için yine yola çıkıyoruz"