“24 Haziran’da tarihimizin en önemli seçimini yapıyoruz”

Başbakan Binali Yıldırım, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. İftar öncesi vatandaşları selamlayan Başbakan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte Başbakan Yıldırım, vatandaşlarla birlikte oruçlarını açtı.

"VAHİM BİR HADİSE"

İftar programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu hayırlı günde bir acı haber aldık. Şanlıurfa'da Suruç kazasında seçim kampanyası yapmakta olan İbrahim Halil Yıldız, Milletvekilimiz ve yanındaki arkadaşlara esnaf ziyareti sırasında bir saldırı vaki oldu. Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti. Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha önemli değildir. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır. Herhangi bir siyasi sebep arkasında yoktur. Eğer öyleyse tabi ki sonuçları çok daha farklı olur. Seçime sayılı günler kala bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızı sukünet içinden birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmelerini, seçimlere ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri coşkulu günleri acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok" dedi.

"YAPILAN DURDURMAK, YIKMAK, ENGELLEMEK BU MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEKTİR"

Muhalefete yüklenen Başbakan Yıldırım, "O yatırımları daha da ileriye götüreceğiz. Bu ülkede taş üstüne taş koymayın, laf üstüne laf söyleyin, kalkın birde yapılan yatırımları durduracağız deyin. Nasıl bir siyasi akılla yapılan tünelleri, havalimanları, köprüleri, Türkiye'yi dünya ile yarışa başlatan bu büyük projelere karşı olursunuz. Biz bunlara yabancı değiliz, gezi olaylarında ne yaptılar, Havalimanı yapılmasın, köprü, yollar yapılmasın dediler. Yapılanı yıkmak, işleyeni durdurmak, hizmet vereni engellemek bu milletin aklıyla alay etmektir" diye konuştu.

"24 HAZİRAN'DA TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİNİ YAPIYORUZ"

Muhalefete kendine gelmesini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Eğer kendinize gelmezseniz, bu milletin tokadı çok ağır olur. 24 Haziran yakın aklınızı başınıza alın. 24 Haziran'da tarihimizin en önemli seçimini yapıyoruz. Çöplüklerin patladığı, o eski Türkiye ile o çöplüklerde gençlerin spor yaptığı Türkiye teraziye çıkacak. Krizler darbeler, vesayetler ülkesini bugün büyüyen üreten, güçlenen, özgür Türkiye'siyle teraziye çıkartacağız. Çözümsüzlüğü çözüm gören zihniyetle olayların üzerine kararlı bir şekilde gidin çözüm üreten zihniyeti 24 Haziranda birlikte göreceğiz. Bir tarafta durmadan boş vaatler, boş laflar iftara üreten, dikili bir ağacı bile olmayan zihniyet var. Diğer taraftan iş yapan, üreten, verdiği sözü tutan, çalışan ve ülkeyi bağımsız medeniyetler zirvesine çıkartmak için gece gündüz çalışan Cumhur ittifakı var. 24 Haziran'da Türkiye'nin geleceği için işte iki zihniyet yarışacak" şeklinde konuştu.