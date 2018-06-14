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AK Partili Yıldız, 'nın suikast listesindeydi

'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması kapsamında esnaf ziyaretindeyken düzenlenen saldırıda ağabeyi yaşamını yitiren ve 4 kardeşi de yaralanan AK Parti Milletvekili İbrahim 'ın terör örgütü 'nın suikast listesinde olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 00:09 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 01:12
AK Partili Yıldız, PKK'nın suikast listesindeydi

Geçen yıl Haziran ayında Suriye'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan /PYD üyesi 4 teröristin, Suruç'ta güvenlik güçleri ile aralarında milletvekili İbrahim ile AK Partili yöneticilere yönelik suikast hazırlığı içerisinde oldukları belirlenmişti.

4 PKK'LI YANLARINDAKİ MÜHİMMATLA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Suriye'nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'ta, 26 Haziran 2017 tarihinde sınırı yasa dışı yollardan geçerek Türkiye'ye gelen 4 terörist, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yanında 1 tabanca, 1 susturucu, 1 Kalaşnikof tüfek, 420 gram plastik patlayıcı, 1 pompalı tüfek, 12 metre kablo, 2 roket başlığı, 2 telsiz, 24 elektrikliye çevrilmiş kapsül, bir avometre, silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirilmişti.

SUİKAST İÇİN GÖNDERİLMİŞLER

Güvenlik güçlerince sorguya alınan teröristler, Suriye'den terör örgütü tarafından suikast için Türkiye'ye gönderildiklerini söyledikleri belirlenmişti.

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AK Partili Yıldız, PKK'nın suikast listesindeydi
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