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2019 başında gökyüzünde olacak

Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHA , yoğun bir çalışmayla kısa sürede güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Akıncı'nın yüksek faydalı yük kapasitesi sayesinde milli İHA'larda kullanılan yerli mühimmatlara yenileri eklenecek. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: "Hedefimiz 2019'un ilk çeyreğinde ilk uçuşu gerçekleştirmek. 2019 boyunca çok yoğun şekilde uçuş ve yer testleri yapmayı planlıyoruz. 2020'de de bu sistemi ülkemizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Akıncı, kendi sınıfında 3 sene içinde dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelecek"

Giriş Tarihi: 14.6.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 10:53
Akıncı 2019 başında gökyüzünde olacak

2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE GÖKYÜZÜYLE BULUŞMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye, insansız hava aracı (İHA) teknolojilerindeki iddiasını yeni ürünlerle büyütüyor. Bu kapsamda, Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA 'nın 2019'un ilk çeyreğinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli İHA'lara yönelik Ar-Ge ve üretim çalışmalarını modern bir tesiste birlikte yürüttüklerini söyledi. Genç mühendis ve teknisyenlerle elektroniğinden yazılımına, haberleşme sistemlerinden hava aracı tasarımına kadar 5 ana mühendislik disiplininde mühendislik faaliyetleri yürüttüklerini anlatan Bayraktar, milli İHA'ları bu tesiste geliştirdiklerini bildirdi.Bayraktar TB2 İHA'nın 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığını anımsatan Bayraktar, tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen bu araçların yurt içinde ve dışında kuvvet çarpanı olarak ciddi katkılar sağladığını vurguladı. Bayraktar, "Bayraktar TB2, 50 bin saat uçuşu geride bıraktı. Akıllı bombasıyla hava aracı elektronik sistemleriyle dünyada silahlı İHA yapabilen 6 ülke içindeyiz." dedi.

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Akıncı 2019 başında gökyüzünde olacak
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