Atatürk büstünü yakanları şimdi övüyor

CHP'nin
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
, tutarsız açıklamalarıyla seçmeni şaşırtmaya devam ediyor. İnce, 6-7 Ekim 2014'te 51 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylardan ve Atatürk büstünün yakılmasından sorumlu tuttuğu HDP
'nin adayı Selahattin Demirtaş
'a sahip çıkıyor. İnce, 16 Ekim 2014'te Uğur Dündar
'ın televizyon programında Demirtaş'ı eleştiri yağmuruna tutmuştu. 6-7 ekim olaylarını değerlendiren İnce, "HDP tarafından 'Sokaklara çıkın' çağrısı yapıldı. Bu çağrıyı yapanlar şimdi diyor ki, 'Biz bunun provokasyon olacağını düşünemedik'. O çağrıyı yapan bunu düşünecek. Sen milletvekilisin. Bir parti başkanısın. Bunu göreceksin. Kamu binaları, Atatürk büstü (yakıldı). Ya Atatürk büstünden ne istiyorsun?" sözlerini sarfetmişti. İnce, Dündar'ın, "Peki Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk büstlerinin yıkılmasına, yakılmasına yetirince güçlü bir tepki gösterdi mi?" şeklindeki sorusuna ise "Ben gösterdiğini düşünmüyorum" şeklinde cevap vermişti. O tarihte partisini ve HDP'li Demirtaş'ı suçlayan Muharrem İnce, eski sözlerini unuttu ve Demirtaş'ı hem cezaevinde ziyaret etti, hem de kendisine övgüler dizdi. KOPYACI MUHARREM
Ordu'da dün miting yapan Muharrem İnce'nin mitingde konuşacağı konuları avucunun içine yazdığı ortaya çıktı. İnce'nin avucuna, 'B. Bak', 'Suriye' ve 'İdlip' kelimelerini yazdığı görüldü.