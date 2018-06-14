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'dan Suruç'taki saldırıya sert tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü , " ve AK Parti'liler, terör örgütlerine, teröristlere ve bunların maşaları alçaklara, meydanı bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018 00:33
Bekir Bozdağ'dan Suruç'taki saldırıya sert tepki

Bozdağ, Suruç ilçesinde 'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamada bulundu.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve partililere yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"İbrahim Halil Yıldız'ın hayatını kaybeden kardeşine ve diğer yakınlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, sabır, yaralalılara acil şifalar diliyorum. Şiddet ve kanla demokratik rekabeti kirletenler, demokrat olamazlar; hak ve özgürlükten dem vuramazlar. AK Parti ve AK Parti'liler, terör örgütlerine, teröristlere ve bunların maşaları alçaklara, meydanı bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır."

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Bekir Bozdağ'dan Suruç'taki saldırıya sert tepki
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