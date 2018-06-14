Binbaşı Sonat’ın kanı yerde kalmadı

Tunceli
kırsalında düzenlenen hava operasyonunda önceki gün 7 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden ikisinin İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan "Taylan Ararat" kod adlı Erkan Ordu ve "Lehenk" Ramazan Yasugey olduğu tespit edildi. Dün de Tunceli'de yine gri listede olan "Ferhat" kod adlı terörist Ertan Erol etkisiz hale getirildi. Teröristin, Binbaşı Yavuz Sonat'ın şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi. Öte yandan Irak'ın kuzeyi, Zap bölgesinde de dün akşam saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere karşı TSK
operasyon düzenledi. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.