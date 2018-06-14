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'li 'den Demirtaş itirafı

ve 'nin üstü kapalı bir ittifak içinde olduğu zaten kamuoyunda konuşuluyordu, öyle ki HDP'liler 'nin Diyarbakır mitinginde meydana doluşmuş, İnce'nin bazı illerdeki mitinglerinde "Demirtaş'a özgürlük' sloganları duyulmuştu. CHP Grup Başkan Vekili 'den itirafı geldi

Giriş Tarihi: 14.6.2018 05:21 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 05:22
CHP'li Özgür Özel'den Demirtaş itirafı
Bir televizyon programında i değerlendiren Özel, cumhurbaşkanlığı seçiminde 'nin adayı 'nin ikinci tura kalması halinde hapishanede bulundan 'nin adayı 'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklif edileceğini açıkladı. 'lı teröristlerce vahşice katledilen 'nün de aralarında bulunduğu 50 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sokak olayları için sokağa çıkma çağrısı yapan Demirtaş, PKK'nın siyasi kolu HDP'ye yapılan terör operasyonu kapsamında teröre destek olma suçlamasıyla hapiste.
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CHP'li Özgür Özel'den Demirtaş itirafı
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