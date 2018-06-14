CHP'li Özgür Özel'den Demirtaş itirafı

Bir televizyon programında seçim
i değerlendiren Özel, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP
'nin adayı Muharrem İnce
'nin ikinci tura kalması halinde hapishanede bulundan HDP
'nin adayı Selahattin Demirtaş
'a Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklif edileceğini açıkladı. PKK
'lı teröristlerce vahşice katledilen Yasin Börü
'nün de aralarında bulunduğu 50 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sokak olayları için sokağa çıkma çağrısı yapan Demirtaş, PKK'nın siyasi kolu HDP'ye yapılan terör operasyonu kapsamında teröre destek olma suçlamasıyla hapiste.