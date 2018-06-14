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'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı , "Milletvekilimizin abisi PKK'lılar tarafından öldürüldü. Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır" dedi.

Giriş Tarihi: 14.6.2018 22:01 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı , "Şanlıufra Suruç'ta millevtekilimiz aynı zamanda milletvekili adayına ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Milletvekilimizin abisi de bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Aynı şekilde kardeşleri de yaralı vaziyette, ağır olanlar var. İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmasına hazmedemeyen bunu kabullenmeyenler dün neyse bugün de aynıdır. Olayda milletvekilinin kardeşinin yanında karşı taraftan da 2 kişi öldü 9 yaralı var. Hayatını kaybeden milletvekilimizin kardeşine Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejisini vazgeçmediklerini gösterir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin bu oyunu bozacaklarına inanıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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