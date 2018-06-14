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Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

, Ramazan Bayramı arifesinde annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın mezarını ziyaret etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 15:30 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 15:37
Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

, Ramazan Bayramı arifesinde annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.

ANNE VE BABASININ KABİRLERİ BAŞINDA DUA ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Erdoğan'ın gelişi nedeniyle mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 20 dakika mezarlıkta kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirleri başında dua etti. Erdoğan, ziyaretin ardından mezarlıktan ayrıldı.

YALOVA'YA HAREKET ETTİ

Erdoğan ziyaretin ardından Üsküdar Kısıklı'daki helikopter pistine geldi. Çevrede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görülürken, Erdoğan burada helikoptere binerek miting yapacağı Yalova'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram mesajı

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Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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