Erdoğan Kral Selman ve Mahmud Abbas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz'le telefonda görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman'ın, birbirlerinin bayramını tebrik ettikleri görüşmede, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesine önem verdiklerini teyit etti.

Bölgesel gelişmelere de değinilen görüşmede, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin memnuniyet verici olduğu da vurgulandı.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAHMUD ABBAS İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ramazan bayramı münasebetiyle gerçekleşen görüşmede, Filistin konusundaki son gelişmeler de ele alındı. İki lider, Filistin halkı için koruma talep eden kararın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesinin önemli bir gelişme olduğuna işaret etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetosuna takılan kararın BM Genel Kurulunda kabul edildiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davalarının daima destekçisi olacağını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Filistin konusundaki duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına müteşekkir olduklarını belirtti.

Erdoğan ve Abbas, Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.