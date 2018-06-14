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Erdoğan mitinglerine ilgisi

Erdoğan’ın mitinglerine nın ilgisi büyük. Son olarak bugün 'da düzenlenen mitingini de takip etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 18:49
Erdoğan mitinglerine yabancı medya ilgisi

bugün 'da partililer ile buluştu. Vatandaşa seslenen Erdoğan'ı yabancı basın da Yalova mitinginde yakından takip etti.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran leri öncesinde partisinin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

Yalova'da partililerle bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini da yakından izledi. Birçok ülkeden yabancı gazeteci de Yalova mitingini takip etti.

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Erdoğan mitinglerine yabancı medya ilgisi
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