Erdoğan mitinglerine yabancı medya ilgisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Yalova'da partililer ile buluştu. Vatandaşa seslenen Erdoğan'ı yabancı basın da Yalova mitinginde yakından takip etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimleri öncesinde partisinin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

Yalova'da partililerle bir araya gelen Recep Tayyip Erdoğan halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingini yabancı medya da yakından izledi. Birçok ülkeden yabancı gazeteci de Yalova mitingini takip etti.