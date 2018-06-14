Erdoğan talimat verdi! Filistinli yaralılar Türkiye’de...

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin Halkına Korunma Sağlanmasına ilişkin kararı büyük çoğunlukla kabul edilmesinin ardından hem üye devletlere hem de BM'ye yükümlülükler getirildi. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in orantısız güç kullanımı sonucu yaralanan Filistinlilerin Türkiye'de tedavileri için ilk andan itibaren girişimde bulunmuş ancak İsrail devletinin haksız direnişiyle karşılaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Türk Hükümetinin kararlı duruşu, ısrarlı takibi sonucu bugün 13 yaralının Türkiye'ye nakli gerçekleşti. Türkiye'nin en başından beri Filistinli yaralılara sağlık desteğine ihtiyaç duyduğu belirtilmesine rağmen İsrail insani yardım ve hasta nakil taleplerini reddetmişti.

13 GAZZELİ YARALI İSTANBUL'DA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık Bakanlığının talebi, Filistin Beyaz Eller Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İnsan Sosyal ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın destekleriyle 13 Gazzeli yaralı, Mısır üzerinden Türkiye'ye girişi yapıldı. Gazzeli hastalar, İstanbul'da Sağlık Bakanlığına bağlı çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Bakanlık yetkilileri, yaralı ve hasta sayısının artabileceği öngördüklerini bildirdi.

BM KARAR ALDI, TÜRKİYE ISRAR ETTİ, İSRAİL ZORUNLU ÇIKIŞ YAPTI

İsrail'in Kudüs'ü işgalinin ardından, başlayan çatışmalar sonrasında BM Filistin Halkına Koruma sağlanmasıyla ilgili karar almış ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden 60 gün içerisinde Filistinli sivillerin güvenliği ve refahı için yapılması gerekenleri içeren bir rapor hazırlaması istenmişti. Karar ile ayrıca İsrail'in orantısız güç kullanımını durdurması talep edilmiş ve Gazze'den İsrailli sivillerin yaşadığı bölgelere roket atılması da kınanmıştı. İsrail, BM Genel Sekreterliğinin raporu doğrultusunda ve Türkiye'nin girişimleriyle yaralıların çıkışlarına izin vermek zorunda kaldı.