İlk işimiz OHAL’i kaldırmak olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Rize
'nin Güneysu Ilçesindeki baba evinde, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birligi'nin ortak canlı yayınına katıldı. Erdogan'ın açıklamalarından satır basları söyle:
(Muhalefet) Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor. Bunlar zannediyorlar ki ekonomi sadece cepteki paradır. Ekonomi sadece cepteki para degildir. Türkiye'de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar?
Insallah 24 Haziran
'dan sonra o Moody'se bir operasyon biz çekecegiz.
24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk isimiz insallah OHAL
'i kaldırmak olacaktır. OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldigimiz zamandaki OHAL degil. Bu OHAL, tam aksine su andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.
Biz su anda S-400'de hem kredi noktasında, Rusya sagolsun bize çok uygun sartlarda kredi verdi. Hem isin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklasa bir üretime girecegiz. Belki de onu (S-500) da beraber yapacağız. 'YÜZDE 7.4 BÜYÜDÜK HâLâ BATTIK DİYORLAR'
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Ankara muhtarlarıyla ve birer mahalle sakiniyle sahurda bir araya geldi. Erdoğan özetle şunları söyledi:
Burası benim babamın evi değil, burası milletin evi. Milletin evi olduğu için de böyle bir mekânda bu milletin gerçek sahipleri muhtarlarımız ve muhtarlarımızın da yanında tercih edeceği bir mahalleli gelmesi isabetli olur dedik. Önce burayı onların tanıması lazım.
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz, içinde yer alacak 5 milyon cilt kitabıyla, toplantı ve çalışma salonlarıyla, internetiyle 24 saat hizmet verecek ve ikramlar ücretsiz olacak. Millet Kıraathanesi diye anlatıyorum ya meydanlarda, onun bir numaralı örneği burası.
Hedefimiz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. İşte ilk çeyrekte 7.4 büyümeyi yakaladık. 'Ekonomide battık, bittik' şuydu buydu filan. Neyi battık? Elin oğlu Türkiye için siyasi kararlar veriyor diye siz o siyasi kararlara bakarak mı Türkiye'yi değerlendireceksiniz? Ne halde olduğumuz ortada. ANKARAakamları nereden bulacaklar?
Insallah 24 Haziran'dan sonra o Moody'se bir operasyon biz çekecegiz.
24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk isimiz insallah OHAL'i kaldırmak olacaktır. OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldigimiz zamandaki OHAL degil. Bu OHAL, tam aksine su andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.
Biz su anda S-400'de hem kredi noktasında, Rusya sagolsun bize çok uygun sartlarda kredi verdi. Hem isin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklasa bir üretime girecegiz. Belki de onu (S-500) da beraber yapacagız.