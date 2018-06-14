İnkâr etme iade et

Türkiye'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Almanya
'ya kaçan FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz
'ün bu ülkede saklandığı konusunda artık şüphe kalmadı. Anadolu Ajansı, Ocak 2018'de Almanya tarafından hakkında adresinin tespiti ve yakalanması kararı çıkartılan Öksüz'ün örgütün Berlin'de kiraladığı bir evde saklandığını bildirdi. Apartmanda yaşayan Almanlar, zilin üzerinde yazan ismi tanımadığını belirtti. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Öksüz'ü saklayan kilit isim olan Ali A., Berlin'deki FETÖ yapılanmasının etkili unsurlarından. Berlin'de birçok gayrimenkulü bulunan firari Ali A.'nın, Türkiye'den çok sayıda FETÖ elebaşının yasa dışı yollarla başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine kaçışını ve barınmasını organize ettiği belirtiliyor. Öksüz'ün Ali A. tarafından korunduğu, bu kişinin yardımıyla dikkat çekmeyecek şekilde Almanya içinde seyahat ettiği gelen bilgiler arasında. DOLAYLI YOLDAN DOĞRULADI
Gelişme üzerine SABAH muhabiri Almanya İçişleri Bakanlığı'na "Öksüz'ün nerede olduğu biliniyAntalya
Ne gibi önlemler alındı? Elde edilen bilgiler Federal Kriminal Dairesi'ne iletildi mi? Öksüz'ün ikametinin tespiti için çalışma yapılıyor mu?" sorularını yöneltti. Kaçamak şekilde Öksüz'ün Almanya'da olduğunu dolaylı yoldan doğrulayan bakanlık, sorulara "Kişilik hakları nedeniyle şahıslar hakkında bilgi vermiyoruz" cevabını verdi. Genelde bakanlık Almanya'da olmayan kişiler hakkında "Bu kişinin ülkemizde bulunduğuna dair bilgi yok" cevabını veriyor. Bakanlık, "Yerini tespit edebildiniz mi?" sorusuna da yanıt vermedi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr ise Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu "Güncel bir gelişme olup olmadığı konusunda somut bir şey söyleyemeyeceğim" diyerek geçiştirdi. BEKLENTIMİZ İADE EDİLMESİ
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya
'da gazetecilerin Adil Öksüz'ün Berlin'de olduğuna yönelik sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu "Daha önce de Almanya'dan buna benzer ihbarlar geldiği için bizim istihbaratımız da yakından takip ediyor. Biz Almanya nezdinde temasa geçtik ve Almanya arama kararı çıkarttı. Ama henüz daha resmi olarak bulunmuş değil. Yakalandıktan sonra tabii ki Almanya ile anlaşmamız var. Beklentimiz iade etmeleridir. Yakalanırsa iade süreceni başlatacağız. Yunanistan'daki darbecilere dönmesin bu iş. Almanya eğer Adil Öksüz'ü vermezse FETÖ'yü vermeyen ABD konumuna düşer. Amerika'da da temaslarımızı yoğunlaştırdık. Çünkü YPG'ye verilen destekle birlikte bugüne kadar FETÖ konusunda adım atılmaması ilişkilerimizi olumsuz etkiledi. Tekrar ilişkilerimizi rayına koyacaksak bu tür engelleri, mayınları ortadan kaldırmamız gerekiyor." ALMANYA'NIN ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da şöyle konuştu: "Elimizde resmi diyebileceğimiz bir bilgi yok ama Almanya'nın FETÖ terör örgütü mensuplarına dönük tutumundan duyduğumuz rahatsızlık ortada, bunu en üst düzeyde yetkililere ilettik" ifadesini kullandı. Ünal, "Birçok eski FETÖ'cü yargı- emniyet mensubunun Almanya'da olduğuna dair elimizde bilgiler var, bunlarla ilgili de Almanlarla görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde Alman hükümetinden bu konuda olumlu adımlar bekliyoruz. Bu konuda büyük bir diplomasi yürütüyoruz."