İstanbul'da DEAŞ'ın canlı bombaları yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı.

"SANSASYONEL EYLEM HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ"

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan, geçmişte çatışma bölgelerine giderek canlı bomba eğitimi alan ve sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlenen 11 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, Sultanbeyli, Beylikdüzü, Sancaktepe, Ümraniye, Maltepe, Eyüpsultan, Bahçelievler, Esenler ve Arnavutköy'de 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 8'ini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.