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'de operasyonu: 2 gözaltı

polisi tarafından düzenlenen operasyonunda 2 kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 08:48
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte madde ticareti yapan ve kente sevk eden şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.D. (36) ve S.B.A. (24) yakalandı.

Yakalanan şahısların ev, üst ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplam 110 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin, 5 kök saksılara ekili şekilde Hint Keneviri bitkisi, 1 parça Esrar maddesi, 3 parça halinde Kokain maddesi ve bu maddelerin satımında kullanılan 2 adet alüminyum rulosu ele geçirildi.

2 kişiye 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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