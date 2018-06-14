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Son Dakika: lilere ! Uçak ambulans gönderildi

Son dakika haberi... Milletvekili Yıldız ve beraberindekiler, Suruç ilçesinde çalışmalarını yürüttükleri sırada bir grubun sına uğradı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bölgeye uçak ambulans gönderildiğini açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 17:53
Son Dakika: AK Partililere saldırı! Uçak ambulans gönderildi

'nın Suruç ilçesinde çalışmalarını yürüten Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba da bulunuldu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AA muhabirine, aldıkları ilk bilgiye göre, milletvekili Yıldız'ın beraberindeki partililerle gün içerisinde Suruç ilçesinde esnaf ziyareti yaptığını söyledi.

"PARTİMİZDEN YARALILAR VAR"

Bu sırada AK Partililerin kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun saldırısına uğradığını ifade eden Bahattin Yıldız, "Partimizden yaralılar var ancak milletvekilimizde herhangi bir şey yok." dedi.

Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.

"UÇAK AMBULANS GÖNDERİLDİ"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise Samsun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.

Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız" dedi.

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Son Dakika: AK Partililere saldırı! Uçak ambulans gönderildi
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