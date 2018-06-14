Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yalova, termalin, yeşilin, Marmara'nın şehri Yalova. Tarihin, kültürün, sanayinin, turizmin, Osman Gazi'nin şehri Yalova, Gazi Mustafa Kemal'in gözdesi Yalova. Bugün Arife günü, yarın bayram. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah 24 Haziran'da da demokrasi bayramını kutlayacağız. İlk girdiğimiz seçimde hamdolsun tek başına iktidar olduk.

ŞİMDİ ÜLKEMİZİN GELECEK BİR ASRINA ETKİ EDECEK BİR SEÇİME GİRİYORUZ

Vesayet güçlerinden, darbecilere karşı önümüze çıkan tüm engelleri milletimizin desteği ile atlattık. Şimdi ülkemizin gelecek bir asrına etki edecek bir seçime giriyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak, Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri haline getirmek için sizden destek bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi devam edeceğiz. Millet ne derse o olur. Yalova 24 Haziran'da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor musunuz? Seçimlerde cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi destekliyor muyuz?

YALOVA'YI ÜNİVERSİTE İLE KİM BULUŞTURDU? BAY ÖĞRETMEN Mİ BULUŞTURDU?

Yalova'ya 11,5 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 916 adet derslik yaptık. Yalova'yı üniversite ile kim buluşturdu? Bay öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu? Bay Muharrem diyor ki ben fizik öğretmeniyim, olabilir sen bir tane fizik öğretmenisin saygı duyuyorum, ama biz bu üniversiteden onlarca öğretmen çıkarıyoruz. Şimdi üniversitemizi 4 yeni fakülte ve 2 meslek yüksek okulu ile güçlendiriyoruz. Yalova'ya uluslararası bilim ve kongre merkezi kuruyoruz. 1380 kişilik 3 adet yurt binası inşa ettik. Sağlıkta 3'ü hastane olmak üzere 14 yeni sağlık tesisi yaptık. Şehir hastanesi çalışmamız var, yıl bitmeden temelini atıyoruz.

24 HAZİRAN'DA DA BENİM MİLLETİM KİME OY VERECEĞİNİ İYİ BİLİR

Bay Kemal ne diyor engellileri kendi başına bıraktınız. El vicdan ya. Yalanı bırakın. Dürüst olun, dürüst. Artık millet dürüst olana oy veriyor. 24 Haziran'da da benim milletim kime oy vereceğini iyi bilir. Ülkemizin en çok göç alan şehirlerinden biri olan Yalova'yı desteklemeye devam edeceğiz. Yalova'da 15 km bölünmüş yol vardı, son 16 yılda 55 km bölünmüş yol ilave ettik. Osman Gazi Köprüsü aynı zamanda Yalova'nın değil mi? Bay Kemal de buradan geçti ama köprülere karşı çıkıyor. 4.köprüyü ben yapacağım diyor ama adres veremiyor. İstanbul-İzmir otoyolu aynı zamanda Yalova'nın projesidir. Bu otoyolla Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir illerimizi birbirine bağlıyoruz.

50 TRİLYON TUTARINDA TARIMSAL DESTEK VERDİK

Dün Ovit tünelinin açılışını yaptık. Dünya'nın en uzun 2.köprüsü. Burası kışın trafiğe kapalıydı. Yalova'ya bir tane de yat limanı kazandırdık. Yalova'nın içme suyu sorununu çözdük. Biz söz verdik mi yaparız. Son 16 yılda tamamladığımız sulama tesisi ile 7 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Son 16 yılda Yalovalı çiftçilerimize 50 trilyon tutarında tarımsal destek verdik. 2002'ye kadar Yalova'da 3 tane AR-GE merkezi kurduk. Yalova'da katme değeri yüksek projelere destek verilmesi gerekiyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİYE DAYALI ÜRETİM MODELLERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ

Yüksek teknolojiye dayalı üretim modellerini teşvik edeceğiz. Tarımda çiçekçilik başta olmak üzere biz Yalova'yı çok daha farklı bir yere götüreceğiz. Çiçeklik sanayi bölgesi için Akdere barajını yapacağız. Önümüzdeki dönemde tüm alanlarda Yalova'yı desteklemeye devam edeceğiz.Şimdi soruyorum, Yalova vakit birlik vakti diyor muyuz? Bütün bunlar için cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz?

Yalova'da tuğla üstüne tuğla koymuşluğu var. Peki bundan sonra yaparsa yine kim yapar? Bu milletvekili Edirne'de PKK terör örgütünün arkasında durduğu partinin genel başkanını ziyaret ediyor. Benim yerli, milli Yalovalı kardeşim böyle birini asla desteklemez. Hakkari'de Bay Kemal Türk bayrağı olmadan miting yaptı. Bay Muharrem Diyarbakır'da malum partinin desteği ile miting yaptı. Bu kişi 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimizin ölmesine neden olan kişi değil mi? Sen bunu nasıl ziyaret edersin ya?

Bunlar bu ülkede teröristlerle beraber. Genel Başkanı da sözde adalet yürüyüşünde teröristlerle beraber yürüdü. Aynı tarihteki olaylarda 15 yaşındaki Yasin Börü kardeşimizi öldürdüler, şehit ettiler. Kim yaptı bunu? İçerdekinin de başını çektiği takım. Cumhurbaşkanı adayı olmuş neymiş çıkacakmış? Bunun da değişmesi lazım, bundan sonra tutuklu olanların da aday olmaması lazım. Edirne'deki kişiyi hapisten çıkarmaya çalışıyorlar.

Biz bu ülkede Gezi eylemlerini de gördük, 15 Temmuz'u da gördük. FETÖ'yü bitiriyor muyuz? İnlerine gireceğiz inlerine. Afrin'de 4600'e yakın terörist öldürüldü.

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