Son Dakika: Türk ve ABD'li askeri yetkililer Münbiç uygulama planı konusunda anlaştı

TSK'nın yaptığı açıklama şöyle:

Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD'nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı/Stuttgart'ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkilileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırıldı.