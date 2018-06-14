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Son Dakika: Türk ve 'li askeri yetkililer uygulama planı konusunda anlaştı

Son dakika haberi... açıkladı: Türk ve 'li askeri yetkililer, Uygulama Planı konusunda mutabık kalarak, metnin her iki ülkenin üst makamlarına sunulmasını kararlaştırdı.

Giriş Tarihi: 14.6.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 14.6.2018 10:50
Son Dakika: Türk ve ABD'li askeri yetkililer Münbiç uygulama planı konusunda anlaştı

TSK'nın yaptığı açıklama şöyle:

Daha önce mutabık kalınmış Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, ve askeri yetkililerinin katılımıyla, ABD'nin Avrupa Komutanlığı Karargâhı/Stuttgart'ta 12-13 Haziran 2018 tarihlerinde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye ve ABD askeri yetkilileri tarafından, üzerinde çalışılan Münbiç Uygulama Planı konusunda mutabık kalınmış ve mutabık kalınan metnin, müteakip görüşmeler için, her iki ülkenin üst makamlarına sunulması kararlaştırıldı.

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Son Dakika: Türk ve ABD'li askeri yetkililer Münbiç uygulama planı konusunda anlaştı
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