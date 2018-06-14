Yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazanç FETÖ'ye aktarılmış

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Haziran'da Bingöl merkezli 15 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 124 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı.

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Örgütlü şekilde yasa dışı bahis oynatılması"na ilişkin operasyon ile ilgili bazı basın yayın kuruluşu ile sosyal medya ağlarında yapılan yanlı, yanlış ve eksik haberler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapıldığı ifade edilen açıklamada, Bingöl'de yasa dışı bahis oynatıldığına dair çok sayıda ihbarda bulunulması üzerine hazırlık soruşturması başlatıldığı bildirildi.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "kurulan örgüte üye olmak", "yurt dışında ve yurt içinde oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla vesair suretle erişim sağlayarak Türkiye'de oynanmasına imkan sağlama", "para nakline aracılık etmek", "suçtan kaynaklanan varlığını aklamak", "yağma", "nitelikli tehdit", "yasa dışı bahis" adı altında toplanan paraların FETÖ/PDY terör örgütüne gönderilmesi suretiyle "örgüte finans sağlama" suçlarından Bingöl Sulh Ceza Hakimliğinden teknik takip kararı alındığı belirtilen açıklamada, karar ile yaklaşık 6 ay süren teknik takipli soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSAL DESTEK

"Hazırlık soruşturması kapsamında şüphelilerin internet cafe, oyun salonu, spor dernekleri, kahvehane adı altında açtıkları iş yerlerinde yasa dışı bahis oynattıkları, örgütün yöneticilerinin talimatlarına göre hareket ettikleri, örgüt faaliyeti kapsamında alacaklarını, şahısları tehdit ederek talep ettikleri, bazı şahıslara zorla senet imzalattıkları, bankalardan kredi çektirdikleri, ellerinde bulunan taşınır ve taşınmaz malları zorla sattırmaya kalkıştıkları, şüphelilerin elde ettikleri mal varlıklarının kaynağını gizlemek amacıyla kendi ve yakınları üzerine taşınır ve taşınmaz mal edinerek suç gelirini aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Yasa dışı bahis şirketleri ve aracı şirketlerin hesaplarından yurt dışına başta Malta ve KKTC olmak üzere birçok farklı ülkeye para transferi yapıldığı, şu ana kadar yapılan tespitte yurt dışına yapılan transfer miktarının 1 katrilyon 2 milyar 759 milyon 389 bin 407 lira olduğu, Bingöl'de yıllık 45 milyon liralık yasa dışı bahis oynatıldığı, elde edilen bu gelirden 134 milyon 314 bin 717 liranın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü liderinin talimatı sonrası ilgili bankaya yatırılarak silahlı terör örgütüne finansal destek sağlandığı tespit edildi."

FİRARİ ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bingöl merkezli 15 ilde bu ay 650 emniyet personelinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapıldığı hatırlatılan açıklamada, haklarında arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilen 124 şüpheliden 74'nün yakalandığı, firari 50 şüphelinin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

Yakalanan şüphelilerden 29'unun ifade işlemleri sonrası İl Emniyet Müdürlüğünden serbest bırakıldığı, 19 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve 26 şüphelinin de Bingöl Sulh Ceza Hakimliğince üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildiği belirtilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.