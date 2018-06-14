Yıkmak istedikleri Türkiye’nin geleceği

Başbakan Binali Yıldırım
, dün Bayburt Saat Kule Meydanı ve Gümüşhane Atatürk Caddesi'ndeki mitinglerinin ardından memleketi Erzincan
'a geçerek 24 Haziran öncesindeki son mitinginde hemşehrilerine seslendi. Yıldırım, özetle şunları söyledi: GÜLSEK Mİ AĞLASAK MI?:
Dünyanın her yerinde seçime giren adaylar, partiler, milletin önünde çıkar vaat verirler. İktidarları, 'Neden şunu yapmadın, bunu yapmadın' diye eleştirirler, değil mi? Ama bizim muhalefet adaylarında evlere şenlik böyle bir şey yok? Muhalefet bizi yaptıklarımızla suçluyor. Bu ülkenin muhalefeti maalesef böyle bir acınası durumda. Bunların haline gülsek mi, ağlasak mı, yoksa boş ver deyip geçsek mi? Boş ver deyip geçelim en iyisi. BUNLARIN ADI YIKIM EKİBİ:
Köprü yaptık, 'Ne gerek var yıkarız' diyorlar. Hızlı tren yaptık, 'Ne gerek var, bu göçü artırır' diyorlar. Külliyeyi, milletin evini yaptık, 'Bunu yıkacağız' diyorlar. Ellerine kazara bir fırsat geçse, ne var ne yok hepsini tarumar ederler. Bunlar yıkmaktan, kapatmaktan başka bir şey yapamaz. Bunların adını ben koydum, yıkım ekibi. ŞİMDİ SIRA KANDİL'DE:
Ülkemizin güney sınırlarında bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Bu tehlikeyi yok etmek, ülkemizi korumak için Cerablus'a, El Bab
'a, Afrin'e gittik mi? Orada terör yuvalarını dağıttık mı? Zulüm gören insanları zulümden kurtardık mı? Şimdi sıra Kandil'de. Oraya da gideceğiz, bu terör gruplarının başlarını ezeceğiz. KİMİN GÖNLÜNÜ HOŞ TUTACAKSIN?:
Aday olur olmaz koşa koşa Edirne
'ye gitti, orada teröre destek veren Selahattin Demirtaş'la görüştü. Sen nasıl Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacaksın? Askeri, polisi, vatandaşı şehit edenlere destek veren, cenazesine gitmeyen, 'ceza veririm' diyenlere sen nasıl yol arkadaşlığı yaparsın? Ama Afrin operasyonunu başarıyla yöneten, zafer sancağını burçlara diken İsmail Metin Temel hakkında laf ederler. Kimlerin adına söz veriyorsun, kimlerin gönlünü hoş tutmaya çalışıyorsun? ŞARKICILAR FARKLI ŞARKI AYNI:
Muhalefet adayları hep bir ağızdan aynı şarkıyı söylüyorlar. Şarkıcılar farklı, şarkı aynı. 'Ülke battı. Bunlar Türkiye'yi batırdı' diye bas bas bağırıyorlar. Bunlar debelenip dursun ben size müjde vereyim. Bu yılın ilk çeyreğinde büyüme yüzde 7.4 oldu, yine dünyada birinci olduk. Türkiye dünyada en önde gidiyor. DİZ ÇÖKTÜRMEK İSTİYORLAR:
Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz; ama Türkiye'nin iyiliğini istemeyenlerin oyunları bitmedi. Başka başka yeni planlarla karanlık planlarla Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışıyorlar. SİLEMEZSİNİZ:
Kardeşim ne istiyorsun? Yapılanı yok etmek, işleyeni durdurmak mi istiyorsun? Biz söylemiyoruz, kendileri söylüyorlar. Bu ülkeden AK Parti
'nin izlerini sileceklermiş, hadi oradan. Silemezler; çünkü AK Parti demek, millet demektir. AK Parti demek, hizmet demektir. Sizin yakıp, yıkmak istediğiniz şey, Türkiye'nin geleceğidir, gençlerimizin geleceğidir. Yedirir mi millet bunca yılın emeğini size? KARA TRENE Mİ DÖNECEKSİNİZ?:
Muhalefete soruyoruz. Hızlı trenleri durdurup kara trene mi döneceksiniz? Size yakışır belki de bu ilkellik bu ufuksuzluk asla bizim milletimize yakışmaz. Yeri gelmişken söyleyeyim, Bayburt'un hızlı treni gelecek, başka yolu yok. Gümüşhane-Bayburt ortak hızlı trenini inşallah yapacağız. Bayburt-Gümüşhane ortak havalimanının temelini de atıyoruz. ESKİ ÇAMLAR BARDAK OLDU:
Sizin 'evet' kararınızı tanımayıp, 'Eğer iş başına gelirsek eski sisteme geri döneceğiz' diyorlar. Eski çamlar bardak oldu. Uyanın artık uyanın. Fırlatılan anayasa kitapçıkları, yazar kasalar bunların aklını başına getirmemiş. Bunlar halen millete baskıyla tehditle iş yaptıracağım zannediyor. HAVALİMANI BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'YE BEREKET GETİRECEK
Başbakan Binali Yıldırım, Salyazı mevkisinde inşa edilecek Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın temel atma törenine katıldı. Törendeki konuşmasında "Gümüşhane ve Bayburt'a bereket getirecek, kalkınma getirecek, zenginlik getirecek büyük bir yatırımın temelini atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle önemli bir eseri sizlere kazandırmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek isterim" diyen Yıldırım, havalimanı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yıllık kapasitesi 2 milyon olacak. 2 milyon insan gelecek. Bayburt'u, Gümüşhane'yi, Erzincan'ı, Giresun
'u üst üste koy ancak 2 milyon eder. Onun için büyük bir havalimanı yapıyoruz. Toplam maliyeti 310 trilyon. Helali hoş olsun. İnşallah 2020'de havalimanımızı açacağız, artık buraya uçakla geleceğiz. Gümüşhaneliler, Salyazılılar, Bayburtlular, gurbetçi hemşehrilerimiz, turistler yol çilesi çekmeyecek. Dünyanın 4 bir yanından uçakla buraya gelebilecekler.