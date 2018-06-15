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Bize Erdoğan sahip çıktı

’lı teröristlerin katlettiği ’ün annesi yeni evine kavuştu. Anne , “Cumhurbaşkanımız bizim acımızı paylaştı. Ama İnce ve Akşener’den aynı ilgiyi göremedik

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018
Bize Erdoğan sahip çıktı
Belediyesi, geçen ağustosta Maçka ilçesine bağlı Yolgören Mahallesinde 'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki 'ün katledildiği yere, ailesi için 3 katlı ev yaptırdı. Evin anahtarları da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından önceki gün Trabzon mitinginde anne 'e teslim edildi. Yeni evinin kapılarını SABAH'a açan Bülbül şunları söyledi:
Hiçbir şey acıları dindirmiyor. Eşim olsaydı da bu acıları birlikte paylaşsaydık. Ama o da yok, Eren de yok. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileniyor. Acımızı paylaştı. Biz kimseye kapımızı, telefonumuzu kapatmadık. Kimsenin bizi arama sorma zorunluluğu yok. Ama Muharrem İnce ve 'den aynı ilgiyi göremedik. Miting için geldiklerinde arayıp sormadılar. Acımızı paylaşmalarını bekliyoruz.
Keşke Eren'im olsaydı. O'nun yırtık çoraplarını bile hiçbir şeye değişmezdim. Eren olmadan ilk kez ramazan orucu tuttum. Artık bayramların gelmesini hiç istemiyorum. Çünkü hep bir tarafımız eksik. Hep buradayım. Bazen de mezarının başında yatıyorum. Benim gözyaşlarımın hesabını kim verecek?
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Bize Erdoğan sahip çıktı
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