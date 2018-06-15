Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultangazi'de vatandaşlara hitap etti. Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör koridorunu kaldırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şimdi Kandil'i bombalıyoruz. Birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak inşallah'' dedi.

Dün Şanlıurfa Suruç'ta yaşanan hain saldırıya da değinen Erdoğan, ''Dün bizim Şanlıurfa ziyaretimizde Şanlıurfa milletvekilimizin kardeşi öldürdü. Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış istiyorlar, lafta özgürlük diyorlar. Ya bunlar değil miydi? Diyarbakır Belediyesi önünde ben Kürt annelerimi ağlatan?'' sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Büyük Türkiye ustalık ister. Bakkalın olsa çırağa teslim eder misin? Biz Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük ama yetmez. Kardeşlerim bakınız bunların ağzından hiç terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu? Ben burdan sesleniyorum, biz terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce, Bay Muharrem ne yaptı? Edirne'ye gitti oradakini ziyaret etti. Ben Güneydoğlu kardeşlerime sesleniyorum. Bizim değerlerimizde Kürt, Türk diye bir ayrım olmaz. Bunlar 6-8 Ekim olayların 53 Kürt kardeşimi öldürdü. Ey benim Kürt kardeşlerim bu oyunu siz bozacaksınız. 8 gün sonra ikinci bir bayrama hazırlanıyor muyuz?

"Birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak inşallah"

''BİRKAÇ GÜN İÇİNDE BAŞKA MÜJDELERİMİZ DE OLACAK''

Geçenlerde Diyarbakır'daydım. O Diyarbakır ne kadar güzel olmuş. 4 geliş 4 gidiş. İstanbul'da böyle yollar yok. Bizim hizmetin partisindeyim. Biz millete hizmetkar olmaya geldik. Yola böyle devam ediyoruz. Siz bizi buralara getirdiniz. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar dolardı, şu anda borcumuz yok. Dünya'da bütün ülkeler BM Güvenlik Konseyi'nde yerini almalı.

Suriye'nin Kuzeyinde terör koridorunu kaldırdık. Şimdi Kandil'i bombalıyoruz. Birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak inşallah.

"8 gün sonra ikinci bir bayrama hazırlanıyor muyuz?"

''BİZ BARIŞ İSTİYORUZ, BUNLAR LAFTA BARIŞ İSTİYORLAR''

Dün bizim Şanlıurfa ziyaretimizde Şanlıurfa milletvekilimizin kardeşi öldürdü. Biz barış istiyoruz, bunlar lafta barış istiyorlar, lafta özgürlük diyorlar. Ya bunlar değil miydi? Diyarbakır Belediyesi önünde ben Kürt annelerimi ağlatan?