Devlet Bahçeli'den Suruç açıklaması

Bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Dün Suruç'ta gerçekleştirilen ve AK Parti'li vekilin abisinin ölmesine neden olan saldırı ile ilgili "Bu olay her yönü ile üzücü. Bir milletvekili ve ailesine yönelik bir saldırı, vekilin abisi hakkın rahmetine kavuştu. Konu her yönüyle incelenmeli. AK Parti'ye yönelik Güneydoğu'da zaman zaman PKK tarafından saldırılar oldu. Bunun da onlara benzediği söylenmektedir. Soğuk kanlı davranmak, sabrı elden bırakmamak gerekir. 24 haziranı çatışmadan uzak bir ortamda gerçekleştirmek gerek." dedi.