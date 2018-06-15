Erdoğan’dan yeni sistem ve güçlü Meclis vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne vurgu yaptı:
Milletimizin, 16 Nisan 2017 Halkoylaması'nda kabul ettiği yeni yönetim sistemimiz, 24 Haziran seçimleriyle birlikte yürürlüğe giriyor. Böylece Türkiye, darbelerden cuntalara, vesayetten krizlere kadar sürekli sorun üreten bir sistemden kurtulmuş oluyor.
PKK'dan FETÖ'ye ve DEAŞ'a kadar envai çeşit terör örgütünün saldırılarına rağmen, Türkiye bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ancak, buna inanmış bir Cumhurbaşkanı ve onunla aynı hedefleri, ideali, hassasiyetleri paylaşan bir Meclis ulaştırabilir. Bunun için tüm vatandaşlarımdan iradelerine sahip çıkmalarını, oylarını sandığa yansıtmalarını bekliyorum. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.