Eylem hazırlığındaki o teröristler

Erzincan'ın Kemah ilçesi Acemoğlu Kabanı bölgesinde 15.06.2018 tarihinde eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonun devam etmekte olduğu bildirildi.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bayram namazı çıkışında yaptığı açıklamada "Bu sabah Acemoğlu'nda yine 3 tane terörist güvenlik güçlerimiz tarafından SİHA'larla tespit edilip, 1 tanesi etkisiz hale getirildi. Diğerlerinin yaralı olduğu tahmin ediliyor. Güvenlik elemanlarımız, takipteler. " demişti.