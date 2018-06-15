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Eylem hazırlığındaki o teröristler

Son dakika haberi... Erzincan'da bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 10:06

Erzincan'ın Kemah ilçesi Acemoğlu Kabanı bölgesinde 15.06.2018 tarihinde eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonun devam etmekte olduğu bildirildi.

BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Başbakan , memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bayram namazı çıkışında yaptığı açıklamada "Bu sabah Acemoğlu'nda yine 3 tane terörist güvenlik güçlerimiz tarafından SİHA'larla tespit edilip, 1 tanesi etkisiz hale getirildi. Diğerlerinin yaralı olduğu tahmin ediliyor. Güvenlik elemanlarımız, takipteler. " demişti.

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Eylem hazırlığındaki o teröristler
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