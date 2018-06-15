Kandiller sönerken...

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI;

TSK'nın Kandil'deki PKK kamplarına yönelik operasyonu devam ediyor.

Bölgede operasyonu yürüten askeri kaynaklardan aldığım bilgilere göre ciddi bir direniş söz konusu.

Bu yüzden de asker "mevzi mevzi" ilerliyor.



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PKK'nın yayın organlarındaki propaganda boyutu ve yaşananı "anayurt savaşı" türünden ajitasyonlarla anlatmaları da bu bilgileri doğruluyor.

Ancak ABD son olarak Münbiç'te de arkalarından çekildi... Ankara'nın, PKK'nın yıllardır Kandil'de sırtını dayadığı İran'la görüşmeleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tahran'a operasyonu daha kapsamlı şekilde birlikte yürütmeyi önerdiklerini söylüyor.



Yani Türkiye bu kez Kandil'e daha güçlü bir şekilde "püf" demeye kararlı.

Ancak teröre karşı sergilenen bu kararlılık, kimi muhalefet partilerince zedelenmeye çalışılıyor.

Yo, PKK'nın siyasi kanadı HDP'den bahsetmiyorum. Onların işi zaten bu.

Sözünü ettiklerim, PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarıyla tanınan askerlerin morali iyi olunca nedense canı sıkılan Muharrem İnce'ler...

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