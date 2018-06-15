Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kandiller sönerken...

Kandiller sönerken...

SABAH gazetesi yazarı Kandil, bugün kü yazısında 'nın art arda yaptığı başarılı operasyonları zedelemeye çalışan muhafelet partilerini konu aldı.

Giriş Tarihi: 15.6.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 14:21
Kandiller sönerken...

İŞTE MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI;

'nın Kandil'deki kamplarına yönelik operasyonu devam ediyor.
Bölgede operasyonu yürüten askeri kaynaklardan aldığım bilgilere göre ciddi bir direniş söz konusu.
Bu yüzden de asker "mevzi mevzi" ilerliyor.

?

PKK'nın yayın organlarındaki propaganda boyutu ve yaşananı "anayurt savaşı" türünden ajitasyonlarla anlatmaları da bu bilgileri doğruluyor.
Ancak ABD son olarak Münbiç'te de arkalarından çekildi... 'nın, PKK'nın yıllardır Kandil'de sırtını dayadığı İran'la görüşmeleri de sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tahran'a operasyonu daha kapsamlı şekilde birlikte yürütmeyi önerdiklerini söylüyor.

Yani bu kez Kandil'e daha güçlü bir şekilde "püf" demeye kararlı.
Ancak teröre karşı sergilenen bu kararlılık, kimi muhalefet partilerince zedelenmeye çalışılıyor.
Yo, PKK'nın siyasi kanadı 'den bahsetmiyorum. Onların işi zaten bu.
Sözünü ettiklerim, PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarıyla tanınan askerlerin morali iyi olunca nedense canı sıkılan 'ler...

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kandiller sönerken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN