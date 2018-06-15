Milleti aldatanlar ABD bayrağını öpüyor

Başbakan Binali Yıldırım dün Sultanbeyli'deki Kent Meydanı'nda ve Çekmeköy Taşdelen Caddesi üzerinde halka seslendi. Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde de kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluşan Yıldırım buralardaki konuşmalarında şunları söyledi:
Milleti dinle imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kilisede toplanıp dua ediyorlar, kiliselerden medet umuyorlar. Yıllarca Müslümanın parasını, pulunu, hayrını, hasenatını, toplaya toplaya günün birinde döndü geldiler, silah olarak, tank olarak bu milletin üzerine mermiler, yağdırdılar. Alçak bunlar alçak.
Kürtlerin tek sorunu var, o da PKK'dır. PKK bölücü terör örgütünden başka Kürtlerin bir sorunu yoktur. Kürtlerin diğer bir sorunu da, PKK'ya iradesini teslim etmiş siyasi uzantılardır. Yapmamız gereken bunları Kürtler ile aramızdan çıkarmaktır. Kürt-Türk etle tırnak gibiyiz, hepimiz kardeşiz. Bizi, birbirimize düşürmeye çalışan kalleşlerden de teker teker hesap soruyoruz. Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek, şimdi de Kandil'i başlarına yıkacağız.
Cumhurbaşkanı adaylarının hiçbiri yapacak bir şey söylemedi. Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan
' diyorlar. Dertleri, Recep Tayyip Erdoğan. Ne tesadüf ki, yurtdışında diğer bazı dost bildiğimiz ülkeler aynı şeyi söylüyor. Bu bir tesadüf mü acaba? İyi düşünmemiz lazım. Gençlere sağlık hizmeti getirelim' diyorlar. Bakıyorlar yapılmış, bu sefer sinirleniyorlar. O zaman da 'Biz bu yapılanları yıkalım' diyorlar. Yapım ekibine durmak yok, yıkım ekibini yolcu etmek. Yıkım ekibini sandığa gömecek miyiz?
Siz bu adayların FETÖ, PKK ve terörle ilgili bir şey söylediklerini duydunuz mu? Hiç ağızlarından terörle mücadele hakkında bir şey çıktı mı? Çıkamaz. Çünkü el altından işbirliği yapıyorlar. Onun için kardeşlerim birlik beraberliğimize zarar vereye çalışanlara inat, bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız ve beraber Türkiye olacağız.
İmar Barışı'na 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Böylece ister köyde, ister kasabada, ister şehirde olsun sorunlar çözülecek. vatandaşla devlet kavgalı olmaktan çıkacak. TÜRKİYE ÜZERİNDEN OYUN OYNANIYOR
Türkiye'de, Türkiye üzerinden bir oyun oynanıyor. Bunu unutmayın. Oynanan oyun şudur; bazı emperyalistler, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar, bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Burada açıkça söylüyorum. Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkesler, Romanlar da 72 millet, biz bin yıldır beraber yaşadık. Bir olduk, savaşlarda yurdumuzu beraber savunduk. Barışta beraber kucaklaştık. Bizi birbirimize düşürebilirler mi? Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürtlerin devleti var. Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin.
Çukur ve hendek siyasetini hatırlayın. Kobani olaylarını hatırlayın. Milleti nasıl birbirine düşürdüklerini hatırlayın. 40 yıldır, her türlü melaneti yapan PKK'yı, bölücü terör örgütünü hatırlayın. Ülkemizin, güvenliğini bozmaya, milletimizin kardeşliğine zarar vermeye çalışan şer odaklarına vereceğimiz en güzel cevap; 24 Haziran'da bir, beraber, diri ve birlikte Türkiye olmaktan geçiyor. KULLANIRKEN İYİ, SİYASET YAPARKEN PAHALI
İstanbul bizim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdası. 7 tepeli İstanbul'a 7 büyük eser kazandırdık. Yalova'ya gideceksiniz. Muharrem İnce
, eskiden Körfez'i dolana dolana gidiyordu, dolandıkça başı dolanıyordu. Şimdi Muharrem İnce, bizim yaptıklarımıza karşı çıkıyor diyor ki; "Köprü pahalı." Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Köprü olmazsa ne yapacaksın. İzmit'e gideceksin, Gölcük'e gideceksin, dolanacaksın, 3 saatte Yalova'ya gideceksin. Şimdi Yalova'dan atlıyorsun AK Parti
'nin yaptırdığı köprüden geçiyorsun Sultanbeyli'ye 40 dakikada geliyorsun. Kullanırken ses yok, siyaset yaparken, "Pahalı, niye yaptınız, niye ettiniz?" Olur mu böyle bir şey. VESAYETLER DÖNEMİNİ BİTİRMİŞ OLACAĞIZ
24 Haziran'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi için bir seçim yapılacak. Buna göre ne yapıyoruz? Hükümeti siz seçiyorsunuz. Hükümeti Ankara'ya bırakmıyorsunuz. Alavere dalavereye bırakmıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki, "Ben hükümeti sandıkta kurdum. Karar da sizin seçim de sizin, hayırlı uğurlu olsun. Böylece darbeler, vesayetler ve kumpaslar dönemini bitirmiş olacağız.