Operasyon öncesi FETÖ süzgeci

Terör örgütü PKK
'ya yönelik Kandil Harekatı
öncesi Genelkurmay Başkanlığı'nın Ankara Başsavcılığıyla irtibata geçtiği ortaya çıktı. Karargahtan, Başsavcılığa harekata katılacak askerlerin listesinin bildirildiği ve "FETÖ
" ile irtibatlarının bulunup bulunmadığının sorulduğu öğrenildi. Başsavcılığın ise "Ankesörlü - Kontörlü" telefon soruşturması kapsamında hazırladığı 5 bin kişilik listeden Genelkurmay'dan gönderilen isimleri karşılaştırarak isim isim incelediği ve haklarında soruşturma bulunup bulunmadığına bakıldığı kaydedildi. Tüm isimlerin taranmasının ardından Kandil harekatında karadan ve havadan görev alan personel listesinin oluşturulduğu öğrenildi. 5 BİN KİŞİLİK LİSTE
FETÖ'nün TSK
'daki kriptolu yapılanmasını deşifre eden "Ankesörlü - kontörlü" telefon soruşturması kapsamında Ankara Başsavcılığınca 5 bin asker tespit edilmişti. Oluşturulan şüpheli listesindeki kiroptolardan Bini Hava Kuvvetleri, 500'ü Deniz Kuvvetleri, 600'ü Jandarma ve 3 bine yakının da Kara Kuvvetleri Komutanlığında olduğu belirlenmişti. Listelerin ilgili başsavcılıklara gönderilmesinin ardından 81 ilde operasyon
lar düzenlenmeye başlandı. Operasyonlarda general, albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve teğmen sıralamasına göre alınan şüphelilerden bir kısmı "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan yararlanarak itirafçı oldu ve ankesör'e takılmayan yeni FETÖ'cü askerleri de deşifre etti. Bu kapsamda liste güncellendi. Soruşturması tamamlanan, henüz operasyon yapılmayan ve yeni deşifre edilen isimler için Genelkurmay Başkanlığı "Kandil Harekatı" öncesinden Ankara Başsavcılığıyla irtibata geçti. Karargah PKK'yı yuvalandığı noktalardan temizlemek için düzenleyeceği operasyona katılacak askerlerin listesindeki isimleri paylaştı. Ve listedekilerden "hangilerinin FETÖ şüphelisi olup olmadığı, hakkında soruşturma yapılan ve operasyon düzenlenecek olan var mı?" diye sordu. BAZI İSİMLER ÇIKARILDI
Başsavcılığın Genelkurmay'dan sorulan isimleri 5 bin kişilik listeden inceleyerek titiz bir araştırmadan geçirdiği belirtildi. Yapılan karşılaştırma sonucunda şüpheli olduğu tespit edilen bazı isimlerin karargaha bildirildiği ve bu isimlerin üzerinin çizilerek, "Kandil" yönelik operasyonu listesinden çıkarıldığı öğrenildi.