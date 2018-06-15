PKK ve HDP kandan besleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Milli İrade Platformu tarafından İstanbul Yenikapı'da organize edilen Sivil Toplum
Kuruluşları (STK) İftarına katıldı. Şanlıurfa
'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
Milletvekilimizin aynı zamanda adayımızın ağabeyi bu saldırıda PKK'lılar tarafından öldürüldü. Şanlıurfa milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın bu seçim
çalışmasını hazmedemeyen, bunu kabullenemeyenler dün ne ise bugün de aynıdır.
Bu olay, PKK ve HDP
'nin Kürtlerin kanından beslenme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum. Şu anda bir yola girmiş vaziyetteyiz, bu hazımsızlık bunları iyice çılgınlaştırıyor. Artık önümüzdeki durumu görüyorlar. Güneydoğu'da, Doğu'daki gelişmeleri görüyorlar. Tabii bunu şimdi hazmedemiyorlar.
Biliyorsunuz bunlar daha önce de bölgede bizim pek çok il ve ilçe yöneticimizi ne yazık ki şehit ettiler. Biz bölgedeki Kürtleri, PKK'nın ve HDP'nin boyunduruğundan kurtarma yolunda mesafe katettikçe, bunlar yine en iyi bildikleri iş olan şiddete kayıyorlar. Bu şiddet, silah ellerinden alındığı anda, şu anda geldikleri noktaya bir defa gelemeyecekler. Ne bölgedeki kardeşlerimizi, ne partimiz mensuplarını, PKK ve HDP şiddetine terk etmeyeceğiz. Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır.
Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen ama ellerinden de silahı bırakmayanlara derslerini verdik, veriyoruz, vereceğiz. İlim Yayma Vakfı Başkan Vekili Bilal Erdoğan da iftar organizasyonunun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bilal Erdoğan, yeni dönemde de Türkiye'nin büyük yürüyüşünün süreceğini söyledi. YARI MÜSTEMLEKE OLMAMIZI İSTİYORLAR
Türkiye'yi tekrar eski, pısırık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi hedefliyorlar. Biz taleplerine boyun eğmedikçe daha da pervasız hale geliyorlar. Biz bağımsızlığımızdan ödün vermedikçe daha da hırçınlaşıyorlar.
Son 5 yılda beraberce göğüslemek zorunda kaldığımız sıkıntıları lütfen bir gözünüzün önünden geçirin. Ülkemizin ekonomide, siyasette, dış politika, güvenlik ve yargıda maruz kaldığı operasyonları şöyle bir düşünün. Kim bunların tesadüf olduğunu iddia edebilir? Kim bunların tamamen ülkenin kendi dinamiklerinden kaynaklandığını söyleyebilir? Kardeşlerim, yaşadıklarımızın hiçbirisi sıradan hadiseler değildir. Vaka-i adiye değildir. ERDOĞAN TRT'DE PROPAGANDA HAKKINI KULLANMAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın TRT
'de propaganda konuşması yapmayacakları belirtildi. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimleri için Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'den propaganda konuşması yapma imkânı bulunuyor. Parti yetkililerinin verdiği bilgiye göre hem Erdoğan hem de partisi bu hakkını kullanmayacak. AK Parti kurmayları bu kararın gerekçesini Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın yoğun seçim programları nedeniyle çekimlere zaman ayıramayacak olmaları olarak açıkladı. ANKARA