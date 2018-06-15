Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı!

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKKterör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

SİLAHLAR VE MÜHİMMATLAR BULUNDU

Araçta yapılan aramada gitar ve saz kutularına gizlenmiş roketatar başlığı, roket sevk barutu, 2 uzun namlulu kaleşnikof marka silah, bir suikast eylemlerinde kullanılan susturucu takılmış tabanca, üç adet kar maskesi ve muhtelif mühimmat ele geçirildi.

BAYRAMI KANA BULAYACAKLARDI! HEDEF SİYASİ PARTİLER!

Gözaltına alınan 5 kişinin Ramazan Bayramı'nda başta AK Parti yöneticileri olmak üzere bazı siyasi parti yetkilileri ve bürokratlara yönelik saldırıhazırlığında oldukları ve 24 Haziran seçimlerini sabote etme planı yaptıkları belirlendi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.