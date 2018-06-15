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: Terör örgütüne ağır darbe! 93 terörist öldürüldü aralarında sözde liderleri de var...

haberi... , 8-14 Haziran arasında /KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 teröristi etkisiz hale getirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.6.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.6.2018 11:01
Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! 93 terörist öldürüldü aralarında sözde liderleri de var...

Türk Silahlı Kuvvetleri (), Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda son bir hafta içerisinde 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BARINAK VE SIĞINAKLARI İMHA EDİLDİ

TSK, son bir hafta içerisinde /KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre icra edilen operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirilirken, 3 asker şehit oldu, 18 asker de yaralandı. 27 adet piyade tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar ve 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği olmak üzere 31 silahın ele geçirildiği operasyonlarda tespit edilen 15 adet EYP ve 21 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edildi.

FİNANS KAYNAKLARINA OPERASYON

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 2 bin 884 kişi de yakalandı. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 99 bin 430 paket kaçak sigara, 10 gram muhtelif uyuşturucu, 5 adet hap, 1 adet muhtelif silah, 2 adet cep telefonu, 65 adet kaçak küçükbaş ve 2 adet kaçak büyükbaş hayvan ele geçirildi.

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Son dakika: Terör örgütüne ağır darbe! 93 terörist öldürüldü aralarında sözde liderleri de var...
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