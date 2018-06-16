24 Haziran yükselişin dönüm noktası olacak

Millıyetçı Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli
bayramın ilk günü merhum Alparslan Türkeş
'in Beştepe'deki mezarını ziyaret ederek dua etti. Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakarak, bakır ibrikle mezara su döktü. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, Bahçeli özetle şunları söyledi: ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLİR:
Ben ilk turda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçileceğine inanıyorum. Kim ne hesabı yaparsa yapsın, İnce'den her türlüsüne kadar kimin hesabı varsa olsun ama bir de halkın ve Cenab-ı Allah'ın hesabı vardır. Onu da kimse unutmasın. KANDİL'E DE BAYRAK DİKİLECEK:
Şimdi teröre karşı kesin sonuç almanın zamanı gelmiş de geçiyor. Türkiye'ye planlı saldırıların olduğu bir yere artık gereği yapılmalıdır. İnşallah o bayrak Afrin'de ve başka yerlerde olduğu gibi Kandil'de de dikilecektir diye inanıyorum. ERDOĞAN'IN SÖZÜNE KATILIYORUM:
(Erdoğan'ın 'tutuklular aday olmamalı' sözü) Ben de katılıyorum. Selahattin Demirtaş
'tan başka HDP içerisinde cumhurbaşkanı adayı olacak başka aday mı yoktu? Bula bula onu mu buldular? DÖNÜM NOKTASI
: Bu seçim
diğer seçimlerden farklıdır. Cumhuriyet rejimini değiştirmeyen ama 71 yıllık sistemi gözden geçirerek geleceği kucaklayan bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bu milleti geçirecektir. Onun için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bekamız güvenliğimiz geleceğimiz ekonomik büyümemiz milletçe yükselişimizin bir dönüm noktası olacaktır. ANKARA MHP İSTANBUL'DA BAYRAM VE ŞÖLEN
MHP lideri Bahçeli bugün saat 13.00'te İstanbul'da partililerle bayramlaşacak. Ali Kınık konserinin de yer aldığı Bakırköy Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'ndaki program hakkında bilgi veren MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, şunları söyledi: "Genel Başkanımızla bayramlaşma sevincini yaşayacak teşkilat mensuplarımız, hem seçim kampanyasını değerlendirecek, hem de önümüzde kalan kısa süre için gerekli stratejiyi oluşturacak. Türk Milleti, tercihini birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukuna saygı duyan Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacaktır."