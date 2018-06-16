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" gerçekten o evde kaldı"

Alman basınında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" firari darbeci 'ün, Anadolu Ajansına (AA) gelen ihbar mektubunda yer alan Neukölln'deki adreste kaldığı belirtildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.6.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 11:25
Adil Öksüz gerçekten o evde kaldı

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Alman makamlarının konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadıkları vurgulanarak, "Ancak Frankfurter Rundschau gazetesinin bilgilerine göre gerçekten o evde kaldı." ifadesi kullanıldı.

Haberde Öksüz'ün 'deki devlet güvenliği dairesinin memurları tarafından güvenli bir yere götürüldüğü iddia edildi.

Berlin merkezli yayım yapan Der Tagesspiegel gazetesindeki haberde de Alman güvenlik birimlerinin bu konuda çekingen davrandığı ancak Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenlik biriminin "bu kişinin korumasına ilişkin tedbirler aldığı" bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu koruma tedbirlerinin uzun zamandan bu yana mı yoksa adresin yayımlanmasının ardından mı alındığının bilinmediği ifade edildi.

Alman makamlarının uzun zamandır 'ya kimin sığındığını bildiği aktarılan haberde, Türkiye'nin bu kişiyi (Adil Öksüz) Interpol üzerinen tutuklama emriyle aradığı hatırlatıldı.

- Alman Adalet Bakanlığı iadesini reddediyor

Aynı haberde, "Tagesspiegel gazetesinin bilgilerine göre, Federal tutuklamayı ve iade edilmesini reddetti. Alman güvenlik makamları tarafından sadece kaldığı yer tespit edildi." ifadelerinin kullanılması dikkati çekti.

Berliner Zeitung gazetesinin "Darbe girişimin tertipçisi Neukölln'de gizlendi" başlıklı haberinde de "Berliner Zeitung'un edindiği bilgilere göre Öksüz, gerçekten Neukölln'deki o evde kaldı." denildi.

- AA'ya ihbar edilmişti

AA'ya gelen ihbar mektubuna göre, 'nün darbeci Öksüz'ün Almanya'ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı iddia edilmişti.

İhbar mektubunda, Öksüz'ün Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln ilçesindeki bir evde saklandığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanı , FETÖ firarisi Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair kuvvetli bir şüphenin bulunduğunu bildirmişti.

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