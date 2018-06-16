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'da : En az 20 ölü...

'ın doğusunda yer alan Nangarhar kentinde Afgan güvenlik güçleri ile militanlarının bayramlaşmak için bir araya geldiği yerde meydana gelen da en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 16.6.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 16.6.2018 17:33

'ın doğusunda yer alan Nangarhar kentinde Afgan güvenlik güçleri ile militanlarının bayramlaşmak için bir araya geldiği yerde meydana gelen da en az 20 kişi hayatını kaybetti. Bomba yüklü araçla düzenlendiği bildirilen saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

Euronews'in haberine göre, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Şeker Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Eşref Gani 8 günlük ilan etmişti. Buna karşın Taliban da bayramın 3 günü ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu. Ülke genelinde ateşkes dolayısıyla birçok yerde asker ve polislerle Taliban militanları bir araya gelerek bayramlaşıyor.

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Afganistan'da patlama: En az 20 ölü...
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