Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Hayvan Hakları Yasa Tasarısı 10,5 yıl hapis cezası getiriyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuklarla birlikte, Kağıthane Belediyesi Geçici Hayvan Barındırma Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Çocuklarla birlikte kedi evlerini ve köpek barınaklarını gezen Kaya, çocuklara hayvan sevgisi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Burada Sakarya'da patileri kesilen yavru köpekle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kaya, görüntülerin vicdanları yaralayan vahşice bir görüntü olduğunu belirtti.

Yaratılmış her canlıya emanet gözüyle bakan medeniyetin mensupları olduklarını aktaran Kaya, her canlı için yapılmış bu tür davranışların kesinlikle cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Kaya, "İnşallah Meclisimiz açıldıktan sonra tasarının kanunlaşması için de gerekeni yapacağız. Yasa tasarısı 10,5 yıla kadar hapis cezası getiriyor. Sokak hayvanları sahipli ya da sahipsiz kavramı olmaksızın hayvanlara şiddet uygulayanlara karşı her türlü cezanın olacağı bir kanun tasarısı. Bu tasarının kanunlaşması için biz üzerimize düşeni yapacağız." diye konuştu.

Çocuklara hayvan sevgisinin verilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, çocukların yetiştirilirken bütün canlılara karşı sevgi, şefkat ve merhamet duygularının yerleştirmenin annelerin görevi olduğunu söyledi.

"AİLELER ÇOCUKLARINI HER CANLIYI SEVMESİ İÇİN TEŞVİK ETMELİ"

Hayvan hakları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Bunu önümüzdeki dönemde çok daha artırarak yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara ilk etapta hayvan sevgisini veriyor öğretmenlerimiz ama ilk eğitim ailede başlıyor. Ailelerin bu konuda hayvanlar noktasında çocuklarını yetiştirirken yaratılmış her canlıya gerekli sevginin, merhametin, şefkatin gösterilmesi noktasında teşvik edici olmaları lazım. Annelerin bu konuda çocuklarımızı eğitmeleri bilinçlendirmesi son derece önemli."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde yerel yönetimlerde sokak hayvanları için çalışma başlattığını aktaran Kaya, hayvan barınaklarının o dönemde yapıldığını söyledi.

Bakan Kaya, AK Partili belediyelerde hayvanlar için gerekli çalışmaların yapıldığına işaret ederek, "Kağıthane Belediyesinde sokak hayvanları için ambulans olduğunu öğrendim. Sokak hayvanlarına herhangi bir tedavi gerektiren durumda vatandaşlarımız belediyemize ulaşıp, hayvanlar için gerekli tedavinin bu barınakta yapılmasını sağlayabilirler. Bu noktada yerel yönetimlerimizin verdiği çok güzel hizmetler var. Vatandaşlarımızın bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Barınakla ilgili Kağıthane Belediyesi Hayvanseverler Meclisi Başkanı Ebru Kaleli'den bilgi alan Kaya'ya, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ve Kağıthane AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti.

BAKAN KAYA'DAN DARÜLACEZE'YE BAYRAM ZİYARETİ

Ramazan Bayramı dolayısıyla Darülaceze'yi de ziyaret eden Kaya'yı, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve Darülaceze çalışanları karşıladı.

Darülaceze sakinlerinin tek tek ellerini öperek, Ramazan Bayramı'nı kutlayıp gül veren Kaya, Darülaceze sakinleriyle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti, isteklerini ve sıkıntılarını dinledi.

Darülaceze'yi ziyarete gelen gönüllü gençlere de bu davranışları dolayısıyla teşekkür eden Kaya, Darülaceze çalışanlarının bayramını da kutladı.

Kaya, Darülaceze sakinlerinden seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.