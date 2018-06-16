Bakan Albayrak: Sincar'a kaçacaklarmış orayı da dümdüz edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'de terör sürecinin artık bittiğini belirterek, "Bırakın Güneydoğu'yu, Şanlıurfa'yı, Suruç'u, İstanbul'da, şehirlerde dahi bu teröristler hücrelerinden çıkarılıp, adalet ve hukuk karşısında tasfiye edilecek. Kandil dümdüz olacaktı ya, amenna. Münbiç bitiyor, günler kaldı. Sincar'a kaçacaklarmış, Sincar'a kaçacaksanız orayı da dümdüz edeceğiz. O dönem bitti." dedi.

"DİĞER PARTİLERİN BEYANNAMELERİ AK PARTİ İLE KIYASLANAMAYACAK DÜZEYDE"

Albayrak, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, 24 Haziran'a bir hafta kaldığını anımsattı. Bu süre boyunca AK Parti'nin Türkiye için neden umut olduğunu anlatmanın çok önemli olduğunun altını çizen Albayrak, diğer partilerin seçim beyannamelerinin AK Parti ile kıyaslanmayacak düzeyde olduğunu söyledi.Albayrak, 24 Haziran'a giden son haftada son sözün "AK Parti, bu ülkenin, sadece bizlerin değil, evlat ve torunlarımızın da umudu" şeklinde olması gerektiğini vurguladı. AK Parti'nin ümit vadeden tek parti olarak neden pozitif ayrıştığını anlatmanın ayrıca bir sorumluluk getirdiğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"SİNCAR'I DA DÜMDÜZ EDECEĞİZ"

"Bizim bunu anlatmamız lazım. Siyaset adı altında hala tabancaya, silaha uzanıp hala saldırmak, siyaset böyle mi? Bırakın Güneydoğu'yu, Şanlıurfa'yı, Suruç'u, Şırnak'ı, İstanbul'da, şehirlerde dahi bu teröristler hücrelerinden çıkarılıp, adalet ve hukuk karşısında tasfiye edilecek. O dönem bitti. AK Parti'nin (Şanlıurfa) Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, sayısız tehdit edildi. Dün bütün Suruç toplandı, on binler cenazede yekvücut oldu. Şunun altını şiddetle çizmek istiyorum ki artık o dönem bitti. Kandil dümdüz olacaktı ya, amenna. Münbiç bitiyor, günler kaldı. Sincar'a kaçacaklarmış, Sincar'a kaçacaksanız orayı da dümdüz edeceğiz. Teröristler nereye gizlenirse gizlensin, askerimiz, polisimiz orada onları bulup gömecek. Türkiye'de terör süreci bitti Allah'ın izniyle. Bunlar son çırpınışlarınız."