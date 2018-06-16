Başbakan Binali Yıldırım: Son terörist bu topraklardan yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

"MİLLETİMİZ SİZİNLE BERABERDİR"

Başbakan Yıldırım, "Kuzey Irak'ta inşallah iyi sonuç alacağız. Milletimiz sizinle beraberdir, duası sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu mübarek yolda, bayrak için, hayatını seven bütün aziz şehitlerimizi de şükranla yad ediyorum. Gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim" dedi.

"SON TERÖRİST YOK OLUNCAYA DEK MÜCADELE DEVAM EDECEK"

"İki yıl önce 'terörle mücadelede savunma değil taarruz esastır' şeklinde bir yöntem değişikliğine gittik. Şu anda dağlarda, şehirlerde terör baskısı hemen hemen sona erdi, devletin tam kontrolü sağlanmış oldu ancak işimiz bitmedi. Son terörist bu topraklardan yok oluncaya kadar bu mücadele devam edecek."

Başbakan Yıldırım, Jandarmayı ziyaret etti