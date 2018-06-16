‘Başkomutanımız Erdoğan bize her zaman moral oldu’

TSK
'nin Afrin bölgesini temizlemek için düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'nci gününde, Afrin'in batısında bulunan Raco beldesine bağlı 1027. Tepe bölgesinde çıkan çatışmada 11 asker şehit olurken, 11 asker de yaralanarak gazi oldu. O gazilerden biri de sırtına isabet eden şarapnel parçaları ile ağır yaralanan Uzman Çavuş Umut Yavuz'du. 4 aydır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi gören Yavuz, önceki gün tedavisinin kalan süresini geçirmesi için memleketi Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Havaalanı'nda Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk
, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, askeri personeller ve yakınları tarafından Türk bayrakları ile karşılanan gazinin çatışmaya ilişkin anlattıkları hem gururlandırdı hem duygulandırdı. Çatışmada hemşerisi Enes Sarıaslan'ın şehit olduğunu hastanede öğrendiğini söyleyen Yavuz şunları anlattı: "Çatışma 5-6 saat sürdü. Gazilerimiz ve şehitlerimiz olduğu haberi gelince biz o bölüğe destek olarak gittik. Arkadaşların mühimmatı bitmişti, mühimmat götürmüştük. 2 saat de biz çatıştık. Son 2 kutu mermimiz kalmıştı. Özgür Üsteğmen, 'son mermileri saklayın. Gerekirse kafamıza sıkacağız, hainlerin eline esir düşmeyeceğiz' dedi. Bu üniforma ile gazi olmanın onuru ve gururu anlatılmaz. Başkomutanımız Erdoğan Mehmetçiğe her zaman moral oldu."